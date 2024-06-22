Взрывы зафиксировали в городе Павлоград, Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

«Павлоград, Днепропетровская область — взрывы», — отметили в сообщении, не уточнив подробности.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас сирены воздушной тревоги звучат на всей территории страны.

В ночь на субботу, 22 июня, в красную зону на карте тревог попали Киев, Кировоградская и Николаевская области.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что украинские военнослужащие нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге в Днепропетровской области. По словам мужчины, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку с целью «раскрутить» новую трагедию. Вечером 12 июня в населенном пункте произошел взрыв, а впоследствии появилась информация о прилете боеприпаса в жилой дом.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.