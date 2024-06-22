В СК сочли признание зверств нацистов геноцидом необходимо

Признание зверств немецко-фашистских захватчиков геноцидом необходимо, чтобы напомнить о последствиях преступной идеологии. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.

Глава ведомства обратил внимание, что российские следователи ставят цель объективно и беспристрастно установить все обстоятельства, связанные со зверствами нацистов.

«Это весьма актуально сегодня, чтобы показать всему миру, <…> к каким трагическим последствиям приводит следование преступной идеологии», — сказал глава СК.

До этого Следственный комитет России собрал доказательства насчет планов геноцида населения Советского Союза, составленных руководством нацистской Германии. В качестве примера председатель СК привел в пример один из эпизодов, которые подтверждают существование планов на геноцид населения СССР — массовую ликвидацию пациенток Лотошинской областной психиатрической больницы.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа.