Село Муром под Белгородом атаковал украинский дрон-камикадзе

Мужчина пострадал в селе Муром Белгородской области при атаке дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что населенный пункт расположен в Шебекинском городском округе.

«Село Муром <…> подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — рассказал Гладков.

По его словам, в момент атаки пострадал мирный житель. Врачи диагностировали у мужчины ранение грудной клетки и шеи. Бригада скорой помощи доставили пострадавшего в областную клиническую больницу.

Гладков подчеркнул, что в частном жилом доме выбило окна. Кроме того, повреждена линия электропередачи.

Несколькими часами ранее ВСУ обстреляли село Почаево в Белгородской области. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Но было повреждено здание производственного предприятия: выбиты окна, посечены кровля, фасад и оборудование.

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