Россиянка ударила сестру ножом в сердце за танец с ее возлюбленным

Россиянка из Карелии напала на сестру с ножом и получила срок. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Сегеже. По версии следствия, женщины вместе с сожителем одной из них пришли к подруге, где компания выпивала. Спустя некоторое время мужчина стал уделять больше внимания сестре возлюбленной и пригласил на танец.

Это не понравилось женщине, поэтому она ударила мужчину по уху, а родственнице начала угрожать. Пока приехавшие на место медики оказывали помощь ее сожителю, россиянка взяла нож и нанесла удар сестре в область сердца.

«Женщина была оперативно госпитализирована в больницу, где ее прооперировали и она осталась жива», – поделились в ведомстве.

Приехавшие на место полицейские задержали осужденную, но в процессе она напала на одного из них. В беседе с правоохранителями вину признала.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Суд признал ее виновной и приговорил к 4,5 года лишения свободы. Их она проведет в колонии общего режима.

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