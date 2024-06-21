Украинские части нанесли удар по частным домам и трансформатору в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Ивановка в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию округа.

В сообщении уточнили, что населенный пункт расположен в Каменско-Днепровском районе.

«В результате удара по гражданской инфраструктуре села Ивановка <…> были повреждены несколько частных домов и трансформатор», — отметили в администрации, уточнив, что информации о пострадавших на данный момент не поступало.

В результате удара без электричества остались примерно половина жителей населенного пункта. В администрации подчеркнули, что экстренные службы прибудут на место происшествия, как только будет снята угроза повторной атаки.

Днем в пятницу, 21 июня, стало известно, что российские военные отражают украинский удар по городу в Запорожской области.

Этим же утром двое сотрудников МЧС пострадали при исполнении служебных обязанностей в результате атаки украинского беспилотника на территорию Краснодарского края.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.