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Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ

Мэр Сеновоз: из-за атаки ВСУ без света и воды осталась часть Энергодара

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была совершена на Энергодар, без света и воды осталась основная часть города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Эдуард Сеновоз.

«Совершена очередная атака ВСУ по объекту критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность Энергодара. В результате атаки дрона частично повреждена вторая городская подстанция», — заявил чиновник, отметив, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Он уточнил, что это единственная подстанция в городе, которая снабжает его электричеством после того, как украинские войска разрушили подстанцию «Луч».

Сеновоз добавил, что специалисты занимаются ликвидацией последствий.

21 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что повреждение подстанции «Луч» в Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), повлияло на ядерную безопасность.

19 июня сообщалось, что украинские дроны-камикадзе полностью уничтожили подстанцию «Луч», которая питала Энергодар и близлежащие населенные пункты.

Ранее на Украине оценили последствия взрыва на ЗАЭС для Киева.

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