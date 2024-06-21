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Выживший участник захвата СИЗО в Ростове вышел из комы, его допросили

Shot: участвовавший в захвате СИЗО Ростова Даниил Камнеев пришел в себя

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Один из участников захвата СИЗО в Ростовской области Даниил Камнеев пришел в сознание. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Во время инцидента он получил ранение, но уже вышел из комы. На данный момент мужчина находится в тяжелом состоянии. Несмотря на это, он может отвечать на вопросы.

«Его даже удалось первично допросить — мужчина помнит, как все происходило в день захвата заложников», – сообщается в публикации.

Известно, что пациент продолжит лечение. Его направили в туберкулезную больницу ГУ ФСИН.

Камнеев выжил после захвата заложников в СИЗО. Известно, что несколько дней назад заключенные проникли в дежурную часть и захватили в заложники двух сотрудников системы ФСИН. При этом у нападавших при себе был пожарный топор и перочинный нож. Они требовали, чтобы им предоставили машину, оружие и возможность уехать.

В результате всех участников, кроме Камнеева, ликвидировали. Заложников удалось освободить, они не пострадали.

Ранее воронежец взял в заложники младенца, чтобы сожительница не заставила его переехать.

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