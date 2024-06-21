В США усомнились в способности Байдена сохранить концентрацию во время дебатов

Основное внимание зрителей дебатов между кандидатами в президенты Соединенных Штатов будет приковано к тому, сможет ли нынешний глава Белого дома Джо Байден оставаться сосредоточенным и не терять концентрацию. Таким мнением поделился американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, сообщает ТАСС.

«Основное внимание будет приковано к способности Джо Байдена оставаться сконцентрированным, как «словесно», так и физически, на дебатах с [бывшим хозяином Белого дома] Дональдом Трампом — говорливым и любящим отходить от заявленной темы», — уверен Херш.

Он также отметил, что ключевой темой прений в следующий четверг станет внешняя политика Байдена: помощь Украине и неспособность администрации президента повлиять на войну Израиля в Газе.

Херш подчеркнул, что предстоящие дебаты вызывают беспокойство в рядах демократов, которые опасаются, что Байден не справится со своим оппонентом из Республиканской партии.

До этого сообщалось, что во время дебатов Трампу и Байдену не разрешат пользоваться конспектами, а позволят им взять с собой только ручку, бумагу и воду.

Ранее Трамп назвал ошибочными слова Байдена про Украину и НАТО.