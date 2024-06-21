Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США усомнились в способности Байдена сохранить концентрацию во время дебатов

Херш: способность Байдена сохранять концентрацию будет главной интригой дебатов

close
100%
Louisa Gouliamaki/Reuters

Основное внимание зрителей дебатов между кандидатами в президенты Соединенных Штатов будет приковано к тому, сможет ли нынешний глава Белого дома Джо Байден оставаться сосредоточенным и не терять концентрацию. Таким мнением поделился американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, сообщает ТАСС.

«Основное внимание будет приковано к способности Джо Байдена оставаться сконцентрированным, как «словесно», так и физически, на дебатах с [бывшим хозяином Белого дома] Дональдом Трампом — говорливым и любящим отходить от заявленной темы», — уверен Херш.

Он также отметил, что ключевой темой прений в следующий четверг станет внешняя политика Байдена: помощь Украине и неспособность администрации президента повлиять на войну Израиля в Газе.

Херш подчеркнул, что предстоящие дебаты вызывают беспокойство в рядах демократов, которые опасаются, что Байден не справится со своим оппонентом из Республиканской партии.

До этого сообщалось, что во время дебатов Трампу и Байдену не разрешат пользоваться конспектами, а позволят им взять с собой только ручку, бумагу и воду.

Ранее Трамп назвал ошибочными слова Байдена про Украину и НАТО.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами