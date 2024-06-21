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Три человека пострадали при ударе ВСУ по дому в ЛНР

Глава Первомайска Колягин: при ударе ВСУ по многоэтажке пострадали три человека

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Три человека пострадали в результате удара, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по многоэтажному дому в городе Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале написал глава местной администрации Сергей Колягин.

По его словам, ситуация продолжает оставаться тяжелой — в результате полученных повреждений конструкция здания начала рушиться. На месте продолжают работать сотрудники МЧС, аварийных служб и медицинские работники.

«По уточненным данным, медицинские работники оказали первую помощь трем пострадавшим», — заявил чиновник.

Он сообщил, что у всех троих диагностировали акубаротравму.

Несколько часами ранее Колягин сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Первомайск в ЛНР, в результате чего произошло обрушение стены многоквартирного дома. Также, по его словам, в результате атаки повреждение получила газовая труба.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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