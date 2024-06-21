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Двоих мигрантов обвинили в изнасиловании женщины на северо-западе Москвы

В Москве двоих мигрантов обвинили в изнасиловании женщины

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В Москве двоих мигрантов задержали по обвинению в изнасиловании женщины на северо-западе города. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь с 19 на 20 июня неподалеку от жилого дома на проезде Стратонавтов. Двое злоумышленников напали на незнакомую женщину и, применяя физическую силу, изнасиловали ее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих граждан Республики Узбекистан. Им предъявили обвинение. Отмечается, что мужчины во время допросов дали признательные показания и подтвердили их во время проверки на месте преступления. Следствие намерено просить об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее россиянка подбросила знакомому свои трусы и обвинила его в изнасиловании.

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