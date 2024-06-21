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Германия объяснила, почему украинские беженцы получают повышенные пособия

Правительство ФРГ объяснило выплату повышенных пособий украинским беженцам

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Marcus Brandt/Global Look Press

Правительство Германии дало разъяснение по поводу программы пособий по безработице для украинских беженцев, которую многие немцы критикуют, считая размер выплат чрезмерно большим. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте государственного органа.

В тексте отмечается, что пособие по безработице, которое получают украинцы, «обеспечивает более эффективную интеграцию, чем выплаты по закону для лиц, ищущих убежища». Также повышенная сумма позволяет беженцам с Украины «быстрее закрепиться на рынке труда».

Правительство и немецкие компании «достигли соглашения о приеме на работу беженцев, даже если они еще не очень хорошо владеют немецким языком», указано в заявлении.

В середине мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские беженцы должны активнее искать работу и трудоустраиваться, если они хотят остаться в стране. По данным немецкого лидера, одна треть всех украинцев, покинувших страну после начала боевых действий, осела в ФРГ.

Ранее в Германии призвали лишить украинских беженцев выплат для помощи ВСУ с мобилизацией.

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