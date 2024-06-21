ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар ВСУ попала окраина города Шебекино, в результате чего мужчина получил контузию.

«Бригада скорой оказала мужчине с контузией необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет получать амбулаторно», — написал глава региона.

Также повреждения были зафиксированы на территории пяти частных домов города.

Второй удар пришелся по селу Муром: украинский дрон-камикадзе атаковал магазин, в результате чего здание получило повреждения: выбиты стекла, посечены фасад и кровля.

21 июня Гладков информировал, что несколько беспилотников ВСУ атаковали окраину города Шебекино. Один дрон взорвался на территории сельскохозяйственного предприятия и повредил три автомобиля, забор и остекление, а второй беспилотник упал и сдетонировал на территории коммерческого предприятия, в результате чего оказалась повреждена кровля складского помещения, сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на пятницу сбили 114 украинских дронов над регионами России.