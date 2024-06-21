Путин заявил, что правоохранители должны помогать в проведении СВО

Правоохранительные органы должны помогать в проведении специальной военной операции (СВО) и расследовании преступлений неонацистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Также глава государства добавил, что правоохранители должны помогать жителям Донбасса и Новороссии.

21 июня в Ростовской области правоохранители предотвратили террористический акт на железной дороге, который планировали совершить трое местных жителей.

До этого управление ФСБ по Белгородской области заявило о задержании россиянина, который собирался уехать на Украину, чтобы воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В начале июня сообщалось, что ФСБ помешала завербованному Украиной летчику из Калуги и еще одному гражданину РФ перейти на сторону ВСУ. Спецслужба утверждала, что задержанные мужчины получили задание по сбору координат военных объектов, которые находятся в Подмосковье и Калужской области, но «никаких действий совершить не успели».

Ранее в МВД раскрыли методы борьбы с поджигателями релейных шкафов.