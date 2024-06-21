Жительница Воронежа обвинила полицейского в избиении ее 17-летнего сына

В Воронеже полицейский избил подростка, который сломал скамейку, и напал на его отца. Об этом мать пострадавшего рассказала изданию «Подъем».

На днях 17-летний сын женщины был в компании друзей, и несовершеннолетние нечаянно сломали скамейку на детской площадке. Начался дождь, и друзья спряталась в заброшенном здании, там их нашел сотрудник МВД. В ответ на признание подростка, повредившего лавочку, полицейский жестоко избил его.

«Мы приехали — он без сознания, 20 минут был без сознания. Полицейский не вызвал ни скорую, ничего. Мы вызывали. Сотрудник не извинился, наоборот — папу нашего за грудки схватил», — объясняет женщина.

В итоге пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Мать мальчика утверждает, что в тот же вечер к друзьям ее сына, которые стали свидетелями избиения, приезжали полицейские и требовали, «чтобы они отказались от своих показаний».

Родители пострадавшего уже обратились в СК с заявлением, в ведомстве уже начали проверку по факту произошедшего. В УМВД по региону этот инцидент еще не комментировали.

Ранее суд наказал экс-полицейского за избиение мужчины, который пытался подать заявление.