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Трое россиян попались на попытке диверсии на железной дороге

В Ростовской области мужчину и двух подростков поймали за поджогом на ж/д

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Западное МСУ на транспорте СК России

В Ростовской области правоохранители предотвратили террористический акт на железной дороге, который планировали совершить трое местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве уточнили, что в качестве подозреваемых задержан мужчина 2005 года рождения и двое несовершеннолетних 2008 года рождения.

Как выяснило следствие, молодые люди по заданию куратора с Украины должны были добраться до станции «Шахтная-Горная», вскрыть находившиеся там релейный и батарейный шкафы и поджечь их. Злоумышленникам не удалось довести свой замысел до конца, так как их раскрыли и задержали правоохранители.

Совершеннолетнему участнику группировки грозит до 20 лет наказания по статье «Покушение на террористический акт» УК РФ. О потенциальном наказании для подростков в СК не рассказали.

Ранее в МВД раскрыли методы борьбы с поджигателями релейных шкафов.

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