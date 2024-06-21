Мужчину задержали после прогулки по станции московского метро в обнаженном виде

В Москве задержали молодого человека, который разделся и гулял по станции метро. Об этом сообщили в столичной полиции.

Голого москвича заметили накануне утром на станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Мужчина прикрывал гениталии руками и перемещался по платформе, стараясь не смотреть по сторонам.

Сотрудники полиции незамедлительно задержали подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка, выразившемся в явном неуважении к пассажирам московского метрополитена.

Нарушителем оказался безработный 26-летний житель столицы. Задержанный пояснил, что подобным образом хотел привлечь к себе внимание. В отношении блогера возбуждено уголовное дело о хулиганство.

Ранее в Екатеринбурге силовики устроили погоню за пришедшим к школе голым мужчиной.