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Мужчину задержали после прогулки по станции московского метро в обнаженном виде

Блогера задержали за прогулку по станции московского метро без одежды

В Москве задержали молодого человека, который разделся и гулял по станции метро. Об этом сообщили в столичной полиции.

Голого москвича заметили накануне утром на станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии. Мужчина прикрывал гениталии руками и перемещался по платформе, стараясь не смотреть по сторонам.

Сотрудники полиции незамедлительно задержали подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка, выразившемся в явном неуважении к пассажирам московского метрополитена.

Нарушителем оказался безработный 26-летний житель столицы. Задержанный пояснил, что подобным образом хотел привлечь к себе внимание. В отношении блогера возбуждено уголовное дело о хулиганство.

Ранее в Екатеринбурге силовики устроили погоню за пришедшим к школе голым мужчиной.

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