Арбитраж утвердил решение о взыскании 358,7 млрд рублей с «крабового короля» Кана

Пятый арбитражный апелляционный суд Владивостока отклонил апелляционную жалобу ответчиков по делу о взыскании в казну более 358,7 млрд рублей в качестве компенсации ущерба водным биоресурсам с известного рыбопромышленника Олега Кана, также известного как «крабовый король», и его окружения. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, представители ответчиков заявили, что планируют обжаловать данное решение.

В 2023 году в отношении Кана было заведено дело. Предпринимателя обвинили по четырем статьям, в том числе в создании преступного сообщества и контрабанде краба. В частности, ему вменяли контрабанду 3 тыс. тонн живого краба на сумму 2,6 млрд рублей и уход от уплаты налогов и таможенных сборов на более чем 3,69 млрд рублей. По данным следствия, в период с 2014 по 2019 год бизнесмен незаконно поставлял краба в Японию, Южную Корею и Китай.

В апреле 2024 года Кана заочно приговорили к 17 годам строгого режима за организацию в 2010 году устранения предпринимателя Валерия Пхиденко.

Ранее компании «крабовых королей» передали в собственность Росимущества.