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Сальдо рассказал о критическом состоянии коммунальной инфраструктуры в Херсоне

Сальдо: состояние коммунальных систем в подконтрольных ВСУ городах критическое

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Коммунальная инфраструктура в Херсоне и других городах, подконтрольных Вооруженным силам Украины, находится в критическом состоянии, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что все системы ЖКХ нарушены по вине властей Украины.

«У нас есть опорные руки, которые сообщают, что там происходит. И в Херсоне, и в Николаеве, и в Одессе. <...> Нарушены все системы жизнеобеспечения коммунальные, то есть водоснабжение, водоотведение. В самом Херсоне сейчас это, может, меньше сказывается, потому что количество потребителей коммунальных услуг значительно уменьшено», — заявил Сальдо.

Он напомнил, что раньше в Херсоне жили 340 тысяч человек, а сейчас там осталось всего около 60 тысяч мирных жителей. При этом часто военные ВСУ, которые находятся там, маскируются под гражданских.

20 июня глава украинской военной администрации в Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что Херсон остался без электроснабжения после повреждений на объектах энергетической инфраструктуры.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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