Раскрыты личности задержанных за взятки преподавателей и студентов РосУниМеда

Среди задержанных за взятки в Российском университете медицины (ранее — Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова) оказались двое сотрудников вуза, ординатор и трое студентов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что среди доставленных к следователям по делу о взятках был доцент кафедры хирургических болезней Исаев Али, руководитель секретариата ученых советов Наталья Белозерова, ординатор Константин Погорелов и трое студентов факультета «Лечебное дело» — 23-летняя Мадина Ахадова, 24-летний Байрамбайли Вахаб Рауф и 25-летний Фуад Мирзоев.

Всего по этому делу задержали 28 человек.

Уголовное дело о взяточничестве завели в связи с покупкой экзаменов в Российском университете медицины. Предварительно, это связано «с обогащением на сдаче экзаменов», сообщили источники РИА Новости и других СМИ.

Следственные действия проводились со студентами и преподавателями вуза, по местам проживания некоторых учащихся и сотрудников института прошли обыски. В отделы полиции и Следственный комитет были доставлены около 30 человек. Очевидцы сообщали, что в операции участвовало множество вооруженных силовиков.

Ранее в РосУниМеде прокомментировали задержания по делу о взятках.