В Москве хотят ввести новые «медленные» зоны для электросамокатов

Жители нескольких районов на востоке Москвы призвали ввести новые «медленные» зоны для самокатов в местах отдыха, парках и скверах. Об этом сообщают «Вести Московского региона».

Глава «Центра Добрых дел», председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Сабина Цветкова организовала опрос среди жителей районов Богородское, Гольяново, Метрогородок и Сокольники. После сбора достаточного количества голосов предложение направят городским властям. Если предложения примут, в отдельных ограниченных зонах максимальная скорость электросамокатов автоматически может быть снижена до 15 км/ч.

«Мы хотим сделать Восточный округ примером безопасного использования электросамокатов в общественных местах для всех, поэтому в ближайшее время наш округ станет первой площадкой в городе, где будут введены дополнительные «медленные» зоны для безопасности всех участников движения. Чтобы узнать мнение жителей первых четырех районов, мы установили девять точек опроса в тех местах, о которых просили жители», — сообщила Цветкова.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман до этого говорила, что создание «медленных зон» для электросамокатов будет касаться только прокатных самокатов. Она выразила сомнения в том, что кто-то из владельцев частных самокатов будет снижать скорость в этих зонах, если их не принудит к этому сам самокат.

Ранее в Госдуме призвали установить номера на все электросамокаты в России.