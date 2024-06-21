В Казахстане завели уголовное дело после покушения на оппозиционера в Киеве

Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело в связи с покушением в Киеве на оппозиционера и казахстанского гражданина Айдоса Садыкова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

21 июня генеральная прокуратура Украины сообщила об установлении личностей, причастных к покушению на Садыкова. Этими лицами оказались граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев.

В Казахстане по уголовному делу создана следственно-оперативная группа, которой проводятся оперативно-разыскные мероприятия по раскрытию всех обстоятельств преступления и задержания подозреваемых.

Инцидент произошел 18 июня в Шевченковском районе Киева. Автомобиль оппозиционера получил несколько выстрелов в тот момент, когда он со своей женой находился в салоне. 56-летнего Айдоса Садыкова госпитализировали в тяжелом состоянии, его супруга Наталья не пострадала. Садыкова связала покушение с оппозиционной деятельностью мужа. Киевская прокуратура начала досудебное расследование.

Садыков — автор оппозиционного казахстанского Telegram-канала «Басе» (59 тыс. подписчиков). В течение последних лет он критиковал действующие власти Казахстана, в том числе и нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева, а также выступал с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых в нападении на Садыкова.