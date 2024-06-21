Россиянам назвали симптомы, по которым можно отличить ботулизм от отравления

У ботулизма есть специфические симптомы, по которым его можно отличить от обычного пищевого отравления, рассказала врач-инфекционист Елена Малинникова. Среди них она в беседе с 360.ru назвала сильную утомляемость, головокружение и затуманенное зрение.

У заразившегося ботулизмом человека на фоне высокой температуры наблюдается также сухость во рту – некоторые пациенты начинают испытывать трудности с глотанием слюны. Все эти признаки говорят о том, что человек отравился ботулотоксином.

«Естественно, даже могут развиваться и такие симптомы, как диарея, рвота, вздутие живота», — добавила врач.

По последним данным Минздрава, в стационарах остается 301 россиянин с диагнозом «ботулизм», 43 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Причиной отравления стала консервированная фасоль, Роспотребнадзор уничтожил около 20 тонн зараженной продукции на мусоросжигательном заводе.

Ранее врач назвала нетипичный симптом ботулизма.