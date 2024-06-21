Роспотребнадзор запросил ВОЗ подтверждения данных о вспышке холеры в Херсоне

Ситуация с заболеваемостью холерой в России на фоне сообщений о вспышке заболеваемости на подконтрольной Украине части Херсонской области стабильная. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На фоне сообщений в СМИ о зафиксированной вспышке холеры на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву, Роспотребнадзор сообщает о стабильной ситуации в стране и готовности к выявлению и реагированию», — говорится в сообщении.

Ведомство направило экстренный запрос в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения информации. Также отмечается, что усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях.

21 июня РИА Новости со ссылкой на подполье сообщило, что в Херсоне зафиксировали вспышку холеры среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гражданского населения.

Накануне в ВОЗ сообщили, что уровень заболеваемости холерой в мире вырос в мае на 58%. По данным организации, в мае поступали сообщения о 46 424 случаях холеры из 19 стран мира.

Специалисты уточнили, что особенно высокая заболеваемость отмечалась в Восточном Средиземноморье. В Афганистане было зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев, в Пакистане — также более 13 тысяч.

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