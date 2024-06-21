Москвичка напала на медиков, которые попросили ее дочь расстелить простынь для УЗИ

В Москве женщина избила врача за просьбу, адресованную ее дочери. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, сегодня утром женщина пришла с 10-летней дочерью в поликлинику №39 на улице Панфилова. Девочка должна была пройти процедуру УЗИ. Когда врач попросила ее взять одноразовую пеленку и постелить на кушетку, мать юной пациентки возмутилась.

Москвичка была недовольна тем, что медик не сделала это самостоятельно, а затем ударила ее. Затем в кабинет прибежала медсестра, которая попыталась заступиться за доктора, но тоже пострадала от рук родительницы. Результатом потасовки стали ушибы у врача на лице и царапины у медсестры.

Сейчас в поликлинике проводят проверку по факту случившегося, в полиции инцидент пока не комментировали.

Ранее пациент больницы напал с ножом на врача и двух пожилых женщин в Самарской области.