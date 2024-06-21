Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Сильный ветер и температура до +22°C ожидаются в Москве в пятницу, 21 июня. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом осадков в столице в этот день не ожидаются, отметил эксперт. По его словам, погоду в Москве будет будет формировать гребень антициклона.

В самой столице и окрестностях будет переменная облачность. Максимальная температура воздуха в столице поднимется до +20-22°C, в Подмосковье от +18°C до +23°C. При этом в столице будет довольно ветрено — скорость порывов может достигать 5-10 метров в секунду.

Эксперт отметил, что атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры будут показывать 743 миллиметра ртутного столба — ниже нормы, заключил Леус.

Днем 20 июня на Москву обрушился ураган «Эдгар». В столице прошел «мегаливень», а порывы ветра достигали 22 м/с. Ураган повалил множество деревьев в столичном регионе. Еще одной жертвой непогоды стал строитель — на него обрушились строительные леса. СМИ также сообщают о как минимум 18 пострадавших, среди них есть дети. Как Москва пережила ураган — в материале «Газеты.Ru».

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