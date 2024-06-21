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В Туве будут судить женщину, которая заразила детей туберкулезом, работая воспитателем

Воспитательница тувинского детсада заразила туберкулезом девятерых подопечных

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Pixabay

Жительница Тувы предстанет перед судом за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, из-за нее пострадали девять детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Обвиняемая работала воспитателем ясельной группы детского сада «Солнышко» в селе Чаа-Холь. По версии следствия, в период с августа 2022 года по февраль 2023-го она заразилась туберкулезом, но не поставила в известность руководство воспитательного учреждения.

Женщина продолжила работать в детском саду, тем самым создав угрозу жизни и здоровью своих малолетних воспитанников. По вине 30-летней воспитательницы в детском саду произошло распространение инфекционного заболевания, и в результате туберкулез подхватили девять дошкольников.

Виновную обнаружили и завели на нее уголовное дело, вскоре оно будет рассмотрено в суде.

Ранее десятки детей заразились туберкулезом по вине работницы пищеблока российской школы.

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