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Украинцы собирались сбежать в Венгрию на надувной лодке

Восемь украинцев собирались сбежать в Венгрию на надувной лодке

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Violeta Santos Moura/Reuters

На Украине Государственная пограничная служба задержала восемь украинцев, которые собирались сбежать в Венгрию через реку Тису на надувной лодке. Об этом сообщает Госпогранслужба страны в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мужчины были задержаны в Закарпатье. Их на берегу Тисы ожидали с плавсредством три подростка, которые признались, что должны были передать надувную лодку украинцам. При этом уклонисты заплатили по 8–11 тысяч долларов.

До этого министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что страна ведет переговоры с Европейским союзом (ЕС) о возвращении в страну уклонистов, незаконно пересекших государственную границу. Чиновник также добавил, что на границе Украины ежедневно задерживают десятки уклонистов, которые хотят нелегально попасть в ЕС.

18 июня британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что насильно мобилизованные украинцы из-за плохой подготовки не хотят участвовать в боевых действиях.

5 июня Министерство обороны Украины потребовало, чтобы 17-летние юноши, которые находятся за границей, срочно вернулись на родину и встали на учет.

Ранее в Киеве неизвестные разбили машину военного.

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