На Украине установили причастных к покушению на казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры республики.

В покушении на Садыкова подозреваются граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев. По данным ведомства, это люди без определенного места жительства.

Отмечается, что собранными в ходе досудебного расследования доказательствами установлено, что подозреваемые получили заказ от третьего лица на совершение покушения на Садыкова.

Инцидент произошел 18 июня в Шевченковском районе Киева. Автомобиль оппозиционера получил несколько выстрелов в тот момент, когда он со своей женой находился в салоне. 56-летнего Айдоса Садыкова госпитализировали в тяжелом состоянии, его супруга Наталья не пострадала. Садыкова связала покушение с оппозиционной деятельностью мужа. Киевская прокуратура начала досудебное расследование.

Садыков — автор оппозиционного казахстанского Telegram-канала «Басе» (59 тыс. подписчиков). В течение последних лет он критиковал действующие власти Казахстана, в том числе и нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева, а также выступал с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Казахстан направит запросы в Киев по нападению на оппозиционера Садыкова.