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В Херсоне зафиксировали вспышку холеры

РИА: в Херсоне зафиксировали вспышку холеры у военных и мирных жителей

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Максим Богодвид/РИА Новости

В городе Херсоне зафиксировали вспышку холеры среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гражданского населения. Об этом сообщили РИА Новости в подполье.

По данным подполья, уже более 100 человек попали в больницы — преимущественно это военные. При этом источник агентства отметил, что назначенные Киевом власти пытаются скрывать информацию об эпидемии из-за боязни паники.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сейчас в стационарах находится 301 россиянин с диагнозом «ботулизм», причем 43 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Москве с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились 227 человек, вспышки фиксируются также в Казани и Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной массового заболевания стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказал, какие продукты приводят к ботулизму.

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