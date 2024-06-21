Гражданку Украины, запускавшую в небо флаг запрещенной организации, посадили на 12 лет

Суд приговорил к 12 годам заключения гражданку Украины, вступившую в «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

В марте 2022 года Кристина Любашенко находилась в Женеве и добровольно вступила в указанную террористическую организацию. В мае прошлого года девушка, действуя в интересах «Легиона», привязала к воздушным шарам его флаг и запустила их в небо из окна дома на Ломоносовском проспекте.

Также Любашенко установила колонки в оконных проемах квартиры и гостиничного номера на территории Московского региона и распространила с их помощью заведомо ложную информацию о ВС РФ.

«Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ)», — говорится в сообщении.

В итоге Любашенко лишили свободы на 12 лет, срок она будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее московский суд заочно арестовал грузинку за присоединение к ВСУ.