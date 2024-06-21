«Просыхаем»: москвичам пообещали несколько дней спокойной погоды

Жителей и гостей Москвы после мощного ливня и смерчей ждут несколько дней спокойной погоды практически без осадков. Об этом kp.ru рассказал начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, зона сильных дождей сместилась в Рязанскую и Владимирскую области еще накануне. Поэтому в пятницу, 21 июня, а также предстоящие выходные осадки в столице не ожидаются.

«Да, в пятницу можно рассчитывать на существенное улучшение погоды. Просыхаем! В выходные, 22 и 23 июня, если и соберется дождь, то лишь небольшой и кратковременный, не больше 1-2 мм осадков», — добавила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Днем 20 июня на Москву обрушился ураган «Эдгар». В столице прошел «мегаливень», а порывы ветра достигали 22 м/с. Ураган повалил множество деревьев в столичном регионе, в результате падения одного из них с одним мужчиной произошла трагедия. Еще одной жертвой непогоды стал строитель — на него обрушились строительные леса. Как Москва пережила ураган — в материале «Газеты.Ru».

Ранее было названо число пострадавших после урагана в Москве.