Спасатели МЧС пострадали при атаке дронов ВСУ в Краснодарском крае

Двое сотрудников МЧС пострадали при исполнении служебных обязанностей в результате атаки украинского беспилотника на территорию Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Спасатели получили травмы. Отмечается, что им сразу была оказана медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

Министерство обороны России сообщало, что системы противовоздушной обороны в ночь на 21 июня сбили и уничтожили 70 украинских беспилотников над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, 43 — над территорией Краснодарского края, 1 — над территорией Волгоградской области.

Кроме того, силы морской авиации Черноморского флота уничтожили 6 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при падении обломков беспилотника пострадал один человек. Спасти его не удалось.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.