Стало известно, жители какого российского региона больше всего хотят завести детей

Жители Дальнего Востока (24% опрошенных) проявили наибольшее желание завести детей. Такие данные показало исследование, проведенное экспертами «Яков и Партнеры» и исследовательским холдингом «Ромир», пишет РИА Новости.

В опросе приняли участие 2700 жителей всех регионов России. Результаты опроса показали, что жители малых населенных пунктов с численностью менее 100 тыс. человек (22%) чаще всего желают иметь детей.

Тем не менее из тех жителей Дальнего Востока, кто хочет завести детей, лишь 3% респондентов собираются это сделать в ближайший год. Также выяснилось, что жители Сибирского федерального округа реже всего хотят заводить детей (13%).

В целом по стране только 16% опрошенных ответили, что собираются завести ребенка, причем 7% из них собираются это сделать уже в течение этого года. Наибольшее желание завести ребенка почти одинаково проявили опрошенные без детей (18%) и с одним ребенком (17%). Исследование показало, что желание завести детей зависит от уровня дохода — чем выше доход, тем больше вероятность такого желания.

Ранее стало известно, что в РФ работающие родители двух и более детей будут получать ежегодную выплату.