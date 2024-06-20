В Архангельской области ребенок отправился купаться в шторм и пропал

Ребенка из Архангельской области ищут в реке Онеге. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

В момент инцидента на территории водоема был шторм, поэтому около акватории специалисты установили специальные знаки. Несмотря на эти обстоятельства, 13-летний мальчик решил искупаться.

На данный момент поисковые мероприятия проводят сотрудники МЧС. Утром к ним присоединятся водолазы.

До этого в Сочи 20-летняя девушка вместе со знакомым также отправилась на море в шторм. Крупные волны не помешали молодым людям войти в водоем. По данным СМИ, сначала спутник держал девушку за руку, но позже их накрыло волной.

Вскоре россиянина отнесло ближе к берегу, его знакомую унесло в море. Специалисты МЧС оперативно выехали на место и начали поиски, несмотря на погодные условия. Для операции задействовали в том числе и катер.

Ранее в Сочи начались поиски красноярца, который купался во время шторма.