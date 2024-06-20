В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Никаких подробностей инцидента не приводится.

Согласно данным официального ресурса оповещения населения, на момент взрыва в Харьковской области Украины действует воздушная тревога.

20 июня президент России Владимир Путин заявил, что у Вооруженных сил (ВС) РФ нет цели подходить к Харькову. По его словам, Харьковское направление является тактическим. Глава государства допустил, что если у Вооруженных сил Украины «что-то получится» в Харьковской области, то «противник будет пытаться это подать как стратегический успех». Путин предупредил, что попытки украинской армии выдавить российские войска из региона «любой ценой» дорого ей обойдутся.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее в Пентагоне перестали бояться крупного российского прорыва в районе Харькова.