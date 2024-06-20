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В регионе ребенок выпал из окна многоквартирного дома и пролетел восемь этажей

В Нижнем Новгороде четырехлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа

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Shutterstock

В Нижнем Новгороде четырехлетнюю девочку нашли под окнами многоквартирного дома. Об этом сообщает NN.ru.

Инцидент произошел в Сормовском районе, на улице Льва Толстого. Девочка выпала из окна восьмого этажа и получила серьезные травмы. Медики оперативно прибыли на вызов, но спасти пострадавшую не смогли.

На данный момент причины произошедшего неизвестны. Информация о том, был ли кто-то рядом с младшим членом семьи во время падения, не уточняется. Сейчас на месте работают специалисты правоохранительных органов. Они проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить причины инцидента.

До этого в Подмосковье заметили мальчика, который прогуливался по карнизу окна 11-го этажа. Под крики испуганных соседей, ребенок прохаживался и мог упасть в любой момент. Во время произошедшего рядом с мальчиком находилась его сестра. Как полагают местные жители, мать семьи спала, так как была пьяна.

Некоторые соседи пытались уговорить мальчика вернуться в квартиру. Неравнодушные люди также совершали попытки попасть в жилье. В последствии ребенка спасли, на семью обратили внимание в профильных органах.

Ранее в Уфе ребенок выпал из окна и получил серьезные травмы, пока взрослые пили чай.

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