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В Сочи нашли тело россиянки, которую унесло в море во время шторма

В Сочи спасатели обнаружили тело девушки, которую унесло в море

Спасатели обнаружили тело девушки в водоеме Сочи. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Предположительно, тело принадлежит туристке, которая недавно пропала в море после того, как зашла в воду в шторм.

«После опознания будет установлена ее личность», – поделились в ведомстве.

Девушка приехала на курорт вместе со знакомыми. С одним из них она отправилась на пляж «Ривьера», где они окунулись в воду. Практически сразу их накрыли волны. Позже молодого человека отнесло к берегу, туристка оказалась в море. При этом, несмотря на непогоду, поиски начались сразу.

По словам сестры пропавшей, ее можно было спасти. Она подчеркнула, что во время произошедшего рядом было много очевидцев, но они не помогли. Молодой человек, который был с ней, сразу же побежал к спасателям.

Девушка добавила, что ее родственница впервые была на море, поэтому могла не знать о правилах поведения. По словам сестры, на пляже отсутствовали спасательные круги и сами спасатели.

Ранее подростка унесло течением на реке в Башкирии.

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