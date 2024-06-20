В Кузбассе мужчина из ревности открыл стрельбу по водителю машины, в которой была его жена

Житель Кемеровской области стал фигурантом дела из-за ревности. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Прокопьевске. Мужчина решил, что у его супруги сложились близкие отношения с ее знакомым, который увез ее в этот день. Россиянин на машине догнал автомобиль «соперника», после чего открыл стрельбу по нему из самодельного огнестрельного оружия. Пули задели разные органы. После этого мужчина скрылся.

«Потерпевшего с ранениями доставили в медицинское учреждение, где ему своевременно была оказана медицинская помощь», – поделились в ведомстве.

Подозреваемого задержали по горячим следам, на данный момент проводятся следственные мероприятия с участием мужчины. Уже опрошены свидетели, назначены экспертизы. Решается вопрос об аресте.

До этого в Петербурге мужчина из ревности напал на женщину с ножом. Он несколько раз ударил ее по животу, после чего пострадавшую доставили в больницу.

Известно, что у них были близкие отношения, но из-за побоев и ревности женщина решила уйти. После этого мужчина не раз ее преследовал.

Ранее в Петербурге мигрант приревновал жену и выбросил ее с шестого этажа.