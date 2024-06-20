Дерево упало на здание бизнес-центра в Петербурге из-за ураганного ветра

В Петербурге старое дерево рухнуло на здание бизнес-центра с людьми. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, дерево упало прямо на окна бизнес-центра Pulsar. Это произошло из-за сильного ветра. На кадрах с места происшествия видно, что два окна оказались разбиты ветками. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

До этого в Москве сотрудники магазина спасли женщину, которая оказалась на улице с коляской и младенцем в разгар шторма, разбушевавшегося в столице. Двое работников торговой точки пришли на помощь к женщине и помогли ей занести коляску с младенцем в укрытие, преодолев лестницу.

Ранее упавшее дерево придавило машину с беременной женщиной во время урагана в Москве.