Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму

Васильев: проект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен ЕР в Госдуму

close
100%
Depositphotos

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу всеми депутатами фракции «Единая Россия». Об этом в Telegram-канале фракции сообщил ее глава Владимир Васильев.

«Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года внесен сегодня в Госдуму всеми депутатами фракции «Единая Россия», — говорится в сообщении.

Законопроект будет рассмотрен на следующей неделе. По словам Васильева, он позволит улучшить благосостояние почти 8 млн человек.

Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России прекратили с 1 января 2016 года. В начале июня в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 февраля 2025 года индексация выплат возобновится и поручил «Единой России» и правительству подготовить соответствующий проект. Закон намерены принять в весеннюю сессию.

До этого в России увеличили размер прожиточного минимума на 2025 год до 17 733 рубля.

Ранее Силуанов назвал оптимальный размер максимальной ставки НДФЛ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами