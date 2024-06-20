Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу всеми депутатами фракции «Единая Россия». Об этом в Telegram-канале фракции сообщил ее глава Владимир Васильев.

«Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года внесен сегодня в Госдуму всеми депутатами фракции «Единая Россия», — говорится в сообщении.

Законопроект будет рассмотрен на следующей неделе. По словам Васильева, он позволит улучшить благосостояние почти 8 млн человек.

Индексировать пенсии работающим пенсионерам в России прекратили с 1 января 2016 года. В начале июня в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 февраля 2025 года индексация выплат возобновится и поручил «Единой России» и правительству подготовить соответствующий проект. Закон намерены принять в весеннюю сессию.

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