Почти 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В Москве на фоне непогоды задержано и отменено почти 50 рейсов. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По его информации, некоторые самолеты ушли на запасные аэродромы. Например, борт, следующий из Магадана в Москву, не смог сесть в столичном аэропорту Шереметьево и отправился на посадку в Нижний Новгород.

Незадолго до этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве зафиксировали десятибалльный шторм с порывами ветра до 25 м/с или 90 км/ч. По его словам, давление воздушного потока достигало 45-50 кг на квадратный метр.

Синоптик также отметил, что до вечера в столице может идти небольшой дождь, однако сильного ливня уже не будет.

Москвичей предупреждали, что 20 июня столицу ждут экстремальные погодные условия. Городские службы перешли к работе в усиленном режиме.

На улицы города дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб, а также приняты меры по защите жилых сооружений от порывов ветра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы из-за экстремальной погоды.