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Более 100 пар отметят День семьи в усадьбе Архангельское

Около 500 пар поженятся в День семьи, любви и верности в Подмосковье

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Shutterstock

Более 480 пар поженятся в Подмосковье в День семьи, любви и верности, 8 июля, сообщает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

Как отметила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева, в 23 парках Подмосковья накануне Дня семьи семейные пары будут поздравлять с праздником.

Также она рассказала, что более 100 пар примут участие в праздновании Дня семьи в усадьбе Архангельское.

Для гостей проведут праздничный концерт, экскурсии и фото-сессию, а юбилярам вручат медали «За любовь и верность».

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