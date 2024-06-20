Более 100 пар отметят День семьи в усадьбе Архангельское

Более 480 пар поженятся в Подмосковье в День семьи, любви и верности, 8 июля, сообщает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

Как отметила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева, в 23 парках Подмосковья накануне Дня семьи семейные пары будут поздравлять с праздником.

Также она рассказала, что более 100 пар примут участие в праздновании Дня семьи в усадьбе Архангельское.

Для гостей проведут праздничный концерт, экскурсии и фото-сессию, а юбилярам вручат медали «За любовь и верность».