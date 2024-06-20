В Москве упавшее дерево повредило газопровод

В Бабушкинском районе Москвы из-за урагана упало дерево и повредило газопровод. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.

По данным Telegram-канала, из-за утечки газа эвакуировали почти 30 человек из двух подъездов.

«Жильцов временно разместили в ТЦ «Радужный». Пострадавших нет. К этому часу аварию удалось ликвидировать», — говорится в сообщении.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве зафиксировали десятибалльный шторм с порывами ветра до 25 м/с или 90 км/ч. Давление воздушного потока достигало 45-50 кг на квадратный метр.

Тишковец отметил, что до вечера в столице может идти небольшой дождь, однако сильного ливня уже не будет.

Также в Москве сильным порывом ветра сорвало металлический лист. Он влетел в трамвай, из-за чего на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.