Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве упавшее дерево повредило газопровод

360.ru: в Бабушкинском районе Москвы упавшее дерево повредило газопровод

close
100%
Комплекс городского хозяйства Москвы' class="item-image" >
Комплекс городского хозяйства Москвы

В Бабушкинском районе Москвы из-за урагана упало дерево и повредило газопровод. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.

По данным Telegram-канала, из-за утечки газа эвакуировали почти 30 человек из двух подъездов.

«Жильцов временно разместили в ТЦ «Радужный». Пострадавших нет. К этому часу аварию удалось ликвидировать», — говорится в сообщении.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве зафиксировали десятибалльный шторм с порывами ветра до 25 м/с или 90 км/ч. Давление воздушного потока достигало 45-50 кг на квадратный метр.

Тишковец отметил, что до вечера в столице может идти небольшой дождь, однако сильного ливня уже не будет.

Также в Москве сильным порывом ветра сорвало металлический лист. Он влетел в трамвай, из-за чего на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами