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Четыре жителя Твери похищали людей и вымогали у них миллионы рублей

В Твери четырех мужчин будут судить за похищение людей и вымогательство

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Пресс-служба ФСБ России

В Твери четырех местных жителей обвиняют в вымогательстве и похищении человека. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2020 году компания обманным путем заманила 43-летнего мужчину на свой участок, применили к нему насилие и потребовали деньги в особо крупном размере. Когда россиянин согласился, его отпустили, но угрожали, чтобы он не обращался в полицию.

Уже в 2021 году они заманили на безлюдный участок в районе деревни Шалайково молодого человека, который приехал на своей машине. Компания завладела автомобилем, из салона они похитили документ и деньги. Сам пленник смог отвлечь их и сбежать.

Долгое время преступления оставались нераскрытыми, но в апреле благодаря работе СК и сотрудников УФСБ мужчин задержали и заключили под стражу.

«В рамках расследования уголовного дела проведены очные ставки, проверки показаний на месте, значительное количество судебных экспертиз, допрошено свыше 40 свидетелей», – поделились в ведомстве.

Уголовное дело насчитывает 21 том. На данный момент материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее двое мужчин пытались заманить ребенка в машину, обещая отвезти его в больницу к родителям.

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