Политолог объяснил важность поездки Путина во Вьетнам

Визит президента России Владимира Путина во Вьетнам очень важен с той точки зрения, что это уравновешивает азиатский вектор России. Об этом заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По его словам, если КНДР находится под опекой Китая, то Вьетнам ведет себя достаточно самостоятельно, балансируя между КНР и США.

«Отдельное выстраивание теплых доверительных отношений с Вьетнамом — это демонстрация того, что Россия действительно, наверное, при лучших за всю историю отношениях с КНР тем не менее взаимодействует с разными игроками в рамках заявленной концепции многополярного мира», — сказал он.

Минченко отметил, что Вьетнам как стремительно развивающаяся экономика формально при социалистических властях, а по факту при госкапитализме и частной капиталистической экономике вполне является интересным партнером, как с точки зрения экономического взаимодействия, которое нарастало все последние годы, так и с точки зрения такой значимой статьи российского экспорта, как экспорт вооружений.

При этом важным политолог назвал переход на национальные валюты финансовых взаиморасчетах, который Россия продвигает в отношениях со всеми государствами.

«Я думаю, что цели по товарообороту ставятся достаточно амбициозные — на следующий год это более 10 млрд долларов. На данный момент у России 186 инвестиционных проектов во Вьетнаме, а Вьетнам имеет в России 18 инвестиционных проектов с уставным капиталом 1,6 млрд долларов. Очень важно, что это опирается на длительную традицию взаимодействия. Так получилось, что Вьетнам успел повоевать с США и КНР, а с Россией всегда отношения были хорошие», — добавил Минченко.

Также он напомнил, что более трех тысяч граждан Вьетнама сейчас обучается в российских университетах. Кроме того, во Вьетнаме продвигается русский язык, тем более как туристическое направление Вьетнам в последнее время становится все более популярным.

«Касательно новой системы евразийской безопасности надо помнить, что военная доктрина Вьетнама запрещает вхождение в военные блоки, размещение иностранных войск и военных баз на своей территории», — сказал политолог.

Он отметил, что плотность военного взаимодействия с КНР и КНДР, которым Россия после длительного перерыва снова дала гарантии военной помощи в случае нападения, увеличилась, то с Вьетнамом у страны менее глубокий уровень военного сотрудничества.

«С другой стороны, это потенциально хороший покупатель российских вооружений. И тот факт, что Вьетнам действительно доброжелательно относится к российской позиции относительно украинского конфликта, дорогого стоит», — заключил Минченко.