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Россиянин напал с ножом на экс-возлюбленную на парковке в Петербурге

78.ru: в Петербурге мужчина с ножом напал на экс-возлюбленную на парковке

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Depositphotos

В Петербурге преследовавший экс-возлюбленную мужчина напал на нее с ножом на парковке. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 19 июня в Красном Селе. На парковке магазина на улице Ленина 46-летний мужчина с ножом совершил нападение на 50-летнюю женщину, которая является его экс-возлюбленной.

В результате пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Нападавшего разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По словам источника 78.ru, нападавший долго следил за женщиной и ставил жучки в ее автомобиль. Сын женщины рассказал, что он уговаривал его мать прекратить отношения с новым избранником.

Ранее челябинский школьник напал на друга с ножом в драке из-за оскорбления девушки.

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