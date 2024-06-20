Россиянин напал с ножом на экс-возлюбленную на парковке в Петербурге

В Петербурге преследовавший экс-возлюбленную мужчина напал на нее с ножом на парковке. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 19 июня в Красном Селе. На парковке магазина на улице Ленина 46-летний мужчина с ножом совершил нападение на 50-летнюю женщину, которая является его экс-возлюбленной.

В результате пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Нападавшего разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По словам источника 78.ru, нападавший долго следил за женщиной и ставил жучки в ее автомобиль. Сын женщины рассказал, что он уговаривал его мать прекратить отношения с новым избранником.

Ранее челябинский школьник напал на друга с ножом в драке из-за оскорбления девушки.