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Женщину сдуло ветром в пруд во время урагана в Москве

В Москве женщину во время урагана сдуло ветром в пруд

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Vladimir Baranov/Global Look Press

На юге Москвы женщину сдуло ветром в пруд и унесло в воду во время урагана. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Царицыно. Когда женщина шла по парку, ее ураганным ветром сдуло в Царицынский пруд.

Чтобы вызволить женщину из воды, на место отправили катер. Спасатели подняли пострадавшую на борт судна. Сообщается, что сейчас она госпитализирована. Информации о ее состоянии не поступало.

До этого в Москве десять человек пострадали в результате ураганного ветра. Двое из них получили травмы от стекол в трамвае, в который ударил сорванный порывом ветра металлический лист. Еще шестеро получили повреждения из-за падения на них деревьев.

Ранее мощный ураган в Москве снес деревья и рекламные щиты.

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