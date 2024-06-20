Женщину сдуло ветром в пруд во время урагана в Москве

На юге Москвы женщину сдуло ветром в пруд и унесло в воду во время урагана. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Царицыно. Когда женщина шла по парку, ее ураганным ветром сдуло в Царицынский пруд.

Чтобы вызволить женщину из воды, на место отправили катер. Спасатели подняли пострадавшую на борт судна. Сообщается, что сейчас она госпитализирована. Информации о ее состоянии не поступало.

До этого в Москве десять человек пострадали в результате ураганного ветра. Двое из них получили травмы от стекол в трамвае, в который ударил сорванный порывом ветра металлический лист. Еще шестеро получили повреждения из-за падения на них деревьев.

Ранее мощный ураган в Москве снес деревья и рекламные щиты.