Правительство РФ продлило действие таможенного мониторинга

Российское правительство приняло решение о продлении сроков эксперимента по таможенному мониторингу. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, следует из Telegram-канала кабмина РФ.

«В рамках этого механизма компании предоставляют Федеральной таможенной службе доступ к своим информационным ресурсам. Это позволяет сократить число очных проверок и уменьшить издержки на их сопровождение», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставит правительству больше полномочий, например право на то чтобы снижать и обнулять пошлины на экспорт товаров в дружественные страны. Изменения затрагивают законы «О таможенном тарифе» и «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил, что правительство сможет воспользоваться специальным гибким инструментом тарифных преференций, чтобы стимулировать рост импорта в дружественные страны зерна, удобрений, сырья. Это позволит оказать поддержку компаниям из РФ, оказавшимся под санкциями недружественных государств, и регионам страны, где из-за изменений логистических маршрутов стало больше транспортных издержек и подорожали экспортные поставки, уточнил глава кабмина.

Ранее правительство РФ обнулило таможенные пошлины на ввоз мяса кур.