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Сомнолог объяснил причины хождения во сне

Сомнолог Полуэктов: приступы снохождения связаны с нагрузками на нервную систему

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Shutterstock

Во время приступов снохождения человек не просыпается и не осознает своих действий, но при этом встает с постели и ходит. Подобное состояние могут провоцировать нагрузки, которые снижают сопротивляемость нервной системы. Об этом рассказал сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов в интервью Общественной Службе Новостей.

Снохождение считается детской болезнью и, как правило, заканчивается к 14 годам, у взрослых это бывает редко, отметил специалист. Чаще всего приступы вызывает нарушение режима сна – к примеру, если дети допоздна играют в игры, нагружая нервную систему. Еще одна возможная причина – это болезнь, которая также может ослабить нервную систему, рассказал специалист.

Вероятность приступов растет, если перед сном человек с кем-то переписывается или спорит в сети, считает сомнолог.

«Что-то вызывает у человека эмоциональный отклик, повышается активность нервной системы, возбуждаются нервные клетки. Перед сном, наоборот, нужно снизить их возбудимость, чтобы перейти в более спокойное состояние и спать», — посоветовал врач.

Если человек ложится спать, пребывая в возбужденном состоянии, то, если и не снохождение, но частые «выныривания» из сна ему обеспечены, считает Полуэктов. С учетом эмоционального возбуждения глубина и частота изменения разных стадий сна меняется, из-за чего сон становится нестабильным, а вероятность приступов снохождения растет, заключил эксперт.

Напомним, также врачи отмечают, что постоянно повторяющиеся кошмары являются признаком того, что мозг продолжает работать над одной и той же задачей, решает одну и ту же проблему. Если человек не понимает причины повторяющихся сновидений, ему советуют обратиться к специалисту.

Сомнолог ранее назвал два главных способа избавиться от сонного паралича.

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