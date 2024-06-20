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На Украине люди перекрыли трассу из-за мобилизации водителя автобуса

«Страна»: под Львовом перекрыли трассу из-за мобилизации водителя автобуса

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Shutterstock/Mehaniq

Во Львовской области Украины пассажиры автобуса перекрыли трассу Тернополь — Львов после попытки сотрудников Территориального центра комплектования (аналог военкомата) мобилизовать водителя автобуса. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что митинг проходит около села Струтин. Сотрудники ТЦК остановили автобус и потребовали, чтобы водитель проехал с ними для обновления данных. Поэтому пассажиры вышли и начали протестовать.

Позже Львовский областной военкомат в соцсетях сообщил, что автобус остановили, поскольку у водителя не было военно-учетных документов, его пригласили в военкомат. Утверждается, что после вручения повестки на обновление данных водителя вернули в автобус, который затем продолжил движение.

18 июня депутат Верховной рады Роман Лозинский заявил, что Украине необходимо снижение мобилизационного возраста. По мнению Лозинского, снижение планки мобилизационного возраста с 27 до 25 лет было не последним. Депутат считает снижение возраста необходимым несмотря на то, что общество его не поддержит.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в ТЦК.

Ранее на Украине оценили темпы мобилизации в стране.

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